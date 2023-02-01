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Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda kar ulaşımı güçleştiriyor

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ömer Ürer, Cem Ali Kuş, Gökhan Yılmaz   | 01.02.2023
Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda kar ulaşımı güçleştiriyor Fotoğraf: Ömer Üre/AA

Düzce

Kentte iki gündür aralıklarla süren yağış, bağlantı yolunun Hiciz rampası, Şifalı Su, Tepeköy ile Kalabak mevkilerinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, emniyet ve jandarma ekipleri sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

Bazı ağır tonajlı araçların rampaları çıkamadığı yolda, sürücüler zincir kullanarak trafikte ilerliyor.

Zonguldak-İstanbul kara yolu

Zonguldak'ta da etkisini gösteren kar, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda güçlükle ilerledi.

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan bazı araçlar çekici yardımıyla çekildi. Tırlar ise rampaları çıkmakta zorlandı. Bazı sürücüler ise lastiklerine zincir taktı.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

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