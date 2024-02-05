Dolar
30.55
Euro
32.86
Altın
2,026.65
ETH/USDT
2,328.80
BTC/USDT
43,129.00
BIST 100
8,756.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin Beyanname Takdim Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri için kar uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri için kar uyarısında bulunuldu.

Şaduman Türkay  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri için kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, 700 metre rakım üzeri yerlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Ayrıca, bu geceden itibaren Bayburt çevreleri, Erzurum ve Kars illerinin kuzeyi ile Ardahan'da yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Söz konusu bölgelerde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli ve yoğun yağışlarla yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, sel, heyelan, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri için kar uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajı
Bakan Yerlikaya, Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'un hayatını kaybettiğini bildirdi
Kahramanmaraş'taki hastanelerin güvenlik kameralarının deprem anı kayıtları ortaya çıktı
Diyarbakır'da depremlerde 363 kişinin öldüğü 5 binaya ilişkin 19 sanığa dava açıldı

Benzer haberler

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri için kar uyarısı

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri için kar uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor

Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet