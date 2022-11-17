Dolar
18.62
Euro
19.26
Altın
1,762.60
ETH/USDT
1,193.50
BTC/USDT
16,554.00
BIST 100
4,582.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis Ziraat Odasını ziyaretinde konuşuyor.
logo
Gündem

Doğu Akdeniz ve kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Akdeniz ve kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Mehmet Tosun   | 17.11.2022
Doğu Akdeniz ve kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de bugün öğleden sonra başlayacak yağışın, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Osmaniye, Adana'nın güney ve doğu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olması bekleniyor.

Kıyı Ege'deki gök gürültülü sağanağın ise akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçeleri ile İzmir'in kuzeyindeki Dikili ve Bergama'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden sonra etki alanını genişletecek yağışın, İzmir il geneli ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz ve kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi ÇOÇA birimi 15 yıldır çocuklar için çalışıyor
Muş ve Kilis'te "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutların kuraları çekildi
Amasya'da yağ fabrikasının arıtma ünitesinde baygın halde bulunan 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ocak-eylül 2022 döneminde turizm gelirimiz 35 milyar doları aştı

Benzer haberler

Doğu Akdeniz ve kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Akdeniz ve kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteorolojiden 4 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilen su altı mağarası görüntülendi

Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'da sağanak etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet