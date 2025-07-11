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Haziranda en fazla yağışı Rize, en az yağışı İstanbul aldı

Geçen ay il geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 99 kilogramla Rize'de, en az yağış metrekareye 0,5 kilogramla İstanbul'da kaydedildi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Haziranda en fazla yağışı Rize, en az yağışı İstanbul aldı

Ankara

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 Haziran Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geneli haziran ayı yağışları uzun yıllar ortalamasının altında ve geçen yıl haziran ayı yağışının üstünde gerçekleşti.

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Buna göre, uzun yıllar haziran yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 33,6 kilogram olarak kayıtlara geçerken, Haziran 2024'te metrekareye 11,9 kilogram, geçen ay ise 12,5 kilogram yağış düştü.

Yurt genelinde yağışlar haziran ayında uzun yıllar ortalamasının yüzde 63 altında kaydedildi. Haziran yağışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 arttı.

Haziranda yağışlar, Marmara Bölgesi'nin tamamında, Isparta, Aydın, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Amasya, Çorum, Sinop, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ile Muş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Van ve Ağrı çevrelerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azaldı, Muğla'nın güney kesiminde ise yüzde 60'ın üzerinde artış gösterdi.

Haziran yağışları Marmara Bölgesi'nde 65 yılın en düşük seviyesinde

Bölge genelinde tüm bölgeler normallerinin altında yağış alırken, normaline göre en fazla azalma yüzde 94 ile Marmara Bölgesi'nde gerçekleşti.

Haziran ayı yağışları Marmara Bölgesi'nde 65 yılın, İç Anadolu Bölgesi'nde son 22 yılın en düşük seviyesine geriledi. Amasya, Balıkesir, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de 65, Malatya'da 45, Kahramanmaraş'ta 25, Kütahya, Niğde ve Sivas'ta ise son 24 yılın en düşük haziran ayı yağışları gerçekleşti.

Yağışlarda normaline göre en fazla artış gerçekleşen tek il yüzde 6 ile Trabzon olurken, Antalya ve Rize normali civarında, diğer tüm iller normalinin altında yağış aldı.

Geçen ay il geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 99 kilogramla Rize'ye, en az yağış metrekareye 0,5 kilogramla İstanbul'a düştü. İstanbul aynı zamanda yüzde 99 ile normaline göre en fazla azalma gösteren il oldu.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 Haziran ortalamasında 6,5 gün olarak hesaplanırken, bu yıl haziranda Türkiye genelinde ortalama 3,3 gün oldu.

Yağışlı gün sayıları Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti. Marmara Bölgesi, Kuzey Ege, İzmir, Aydın ve Elazığ çevrelerinde ise 1 güne kadar düştü.

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