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DMM "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
DMM "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'den, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

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Bazı basın-yayın organlarında yer alan söz konusu iddianın tümüyle gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da bu programda "Trafik Güvenliği" konulu bir sunum yaptığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız, Bakan Yerlikaya'nın sunumu bittikten sonra, önceden belirlenmiş programı kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Mahmud Meşhedani ve beraberindeki heyet ile yapacağı planlı bir görüşme nedeniyle salondan ayrılmıştır. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımızın salondan ayrılma sebebi, bazı yayın organlarının öne sürdüğü gibi konuşmanın uzaması değil, diplomatik takvimi gereği gerçekleştireceği bir resmi görüşmedir."

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