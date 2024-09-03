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Diyarbakır'da jandarma uzman çavuş silah kazası sonucu şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Jandarma Komando Alay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in silah kazası sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Diyarbakır'da jandarma uzman çavuş silah kazası sonucu şehit oldu

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney'in, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirterek, "Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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