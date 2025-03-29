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Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenciyle ilgili açıklama:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerin sürdüğünü belirtti.

Mehmet Şah Yılmaz  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenciyle ilgili açıklama:

Ankara

Keçeli, Öztürk'ün son durumuyla ilgili X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD’de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte, Washington Büyükelçiliğimiz ve ilgili Başkonsolosluklarımız tarafından her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki destek sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Houston Başkonsolosunun dün Öztürk'ü Louisiana'da tutulduğu merkezde ziyaret ettiğini vurgulayan Keçeli, Öztürk'ün istek ve taleplerinin yerel makamlara ve avukatına iletildiğini bildirdi.

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD’de federal yargıç, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

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