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Bakan Göktaş, ABD'de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Öztürk'ün babasıyla telefonda görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün babası Levent Öztürk ile telefonda görüştü.

Dilhan Türker Yıldız  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Bakan Göktaş, ABD'de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Öztürk'ün babasıyla telefonda görüştü

Ankara

Göktaş, Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören ve 25 Mart'ta iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı sırada Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün babası Levent Öztürk'ü aradı.

Bakan Göktaş, görüşmede, Rümeysa Öztürk'ün Filistin'deki soykırıma karşı sesini yükselttiği için gözaltına alındığını belirtti.

Öztürk'ün eğitim hakkı ve özgürlüğünün keyfi olarak kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Göktaş, Türkiye'nin, konunun yakından takipçisi olduğunu aktardı.

Levent Öztürk ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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