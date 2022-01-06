Dışişleri Bakanlığından, Philadelphia'da çıkan yangınla ilgili taziye açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Philadelphia kentinde çıkan yangınla ilgili taziye açıklaması yaptı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'nin Philadelphia kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kentteki 3 katlı bir evde yerel saatle dün sabah çıkan yangında 13 kişi ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.