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Dışişleri Bakanlığı: “(SİHA olayı) Söz konusu hadise, (PKK/YPG’ye karşı) operasyonu etkilememiştir

Ogün Duru  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Dışişleri Bakanlığı: “(SİHA olayı) Söz konusu hadise, (PKK/YPG’ye karşı) operasyonu etkilememiştir

Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan açııklamada, "(SİHA olayı) Söz konusu hadise, (PKK/YPG’ye karşı) devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir." denildi.

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