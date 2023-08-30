Dışişleri Bakanlığı Gabon'daki gelişmelerin "yakından ve dikkatle" takip edildiğini bildirdi
Dışişleri Bakanlığı Gabon'da meydana gelen gelişmelerin "yakından ve dikkatle" takip edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlık konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
- Gabon’da askerler yönetimi ele geçirdi
- Afrika'da darbe yaşanan ülkelere Gabon da eklendi
- Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo ev hapsinde tutuluyor
- Afrika'daki darbelerin son durağı: Gabon
- Dışişleri Bakanlığı Gabon'daki gelişmelerin "yakından ve dikkatle" takip edildiğini bildirdi
Açıklamada, "Gabon’da yaşanan gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkede barış ve istikrarın yeniden tesisini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.