Dolar
34.15
Euro
38.26
Altın
2,671.75
ETH/USDT
2,637.30
BTC/USDT
65,349.00
BIST 100
9,829.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te alıkonulduğu iddia edilen Deniz Eliş'e ulaşıldığını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaşıldığını, Eliş'in Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine intikalinin sağlanmakta olduğunu açıkladı.

Can Efesoy  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te alıkonulduğu iddia edilen Deniz Eliş'e ulaşıldığını açıkladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Destek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş'e bugün ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, konuyla ilgili hukuki sürecin Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiği belirtilerek, Eliş'in ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Morris'ten "Türkiye'de sağlık sektörü çok güçlü" değerlendirmesi
Kars'ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Maarif öğrencileri Türk Dil Bayramı'nda Balkanlar'da Türkçenin etkilerini ele aldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Hamdolsun konut teslim sayımız 101 bin 254'e ulaşmıştır
Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster İstanbul'da defnedildi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te alıkonulduğu iddia edilen Deniz Eliş'e ulaşıldığını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te alıkonulduğu iddia edilen Deniz Eliş'e ulaşıldığını açıkladı

Türkiye, Ege Denizi'ndeki karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunan makamlarına iletti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic: Gazze, 21'inci yüzyılda insanlığın ağır bir yenilgisidir

İngiltere, Moskova'daki 6 diplomatının sınır dışı edilmesi sonrası Rus Büyükelçiyi Dışişlerine çağırdı

İngiltere, Moskova'daki 6 diplomatının sınır dışı edilmesi sonrası Rus Büyükelçiyi Dışişlerine çağırdı
Dışişleri Bakanlığından Almanya'da 2 Türk'ün yaşamını yitirdiği yangına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Almanya'da 2 Türk'ün yaşamını yitirdiği yangına ilişkin açıklama
Bosna Hersek'te TDV'nin katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi hizmete açıldı

Bosna Hersek'te TDV'nin katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi hizmete açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet