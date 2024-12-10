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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor.
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Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini hedef almaktadır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır." dedi.

Tuğba Altun  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini hedef almaktadır

Ankara

Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail'in saldırganlığı, mezalimi ve hukuksuzluğu devam ediyor. Türkiye olarak her zaman Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fidan, "Huzurun ve barışın hakim olduğu farklı dini ve etnik grupların sulh içinde yaşadığı, komşuları için istikrarsızlık üretmeyen bir Suriye'yi görmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Bakan Fidan, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlandırılması adada yeni bir silahlanma yarışını da tetikleyebilecektir." şeklinde konuştu.

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