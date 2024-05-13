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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Chua'yı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Albert Chua'yı kabul etti.

Tuğba Altun  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Chua'yı kabul etti

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