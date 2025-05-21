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Dışişleri Bakanı Fidan: Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yolunda bir dönüm noktasındayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yolunda bir dönüm noktasındayız. İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin, kapsamlı ateşkesin ve akabinde adil ve kalıcı barışın zeminini hazırlamasını ümit ediyoruz." dedi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan: Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yolunda bir dönüm noktasındayız Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

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Fidan, TDT Gayriresmi Budapeşte Zirvesi vesilesiyle burada bulunmaktan ve toplantının ilk kez gözlemci üyenin (Macaristan'ın) ev sahipliğinde düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretemediği bir dönemde, Türk Dünyası olarak işbirliklerini bölgesel sahiplenme anlayışıyla her geçen gün geliştirdiklerini anlatan Fidan, bu yönde adımlar atılırken, büyük Türk Dünyası'nın birer parçası olunduğunun daima akılda tutulması ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Fidan, "Bu yaklaşım doğrultusunda Kıbrıs Türklerinin onlarca yıldır maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında kendileriyle dayanışma içinde hareket etmemizin ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Semerkant Zirvemizde Teşkilatımıza gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC, aile meclisimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Karabağ konusunda, diğer TDT ülkeleriyle birlikte her zaman olduğu gibi en güçlü şekilde can Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Önemle takip edilen bir diğer konunun da Filistin olduğuna değinen Fidan, "Sivil halka karşı açlığın silah olarak kullanılması ve Filistinlilerin tehcirle tehdit edilmesi kabul edilemez. Bölgesel barış ve güvenliğin tesisi için uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkili ve kararlı adımlar atması önem taşımaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Fidan, Suriye yönetiminin bölgesel ve uluslararası aktörlerle angajmanı ve yaptırımların kaldırılması yolunda Türkiye'nin de yoğun diplomatik girişimleri sonucunda somut neticeler elde ettiğini aktararak, bu dönemde Suriye'nin TDT üye ülkelerince desteklenmesinin ayrı önem taşıdığının altını çizdi.

Bakan Fidan, "Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yolunda bir dönüm noktasındayız. İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin, kapsamlı ateşkesin ve akabinde adil ve kalıcı barışın zeminini hazırlamasını ümit ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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