Başkentte "Zabıta Teşkilatı Tarihi" kitabı tanıtıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "İstiyoruz ki çocuklarımız terörle ilgili bir gündeme sahibi olmasın. İstiyoruz ki çocuklarımız kardeş kavgası nedir hiç bilmesin." dedi.
Ankara
Türk İdari Araştırmalar Vakfı (TİAV) tarafından yayımlanan "Zabıta Teşkilatı Tarihi" adlı kitabın tanıtımı Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) yapıldı.
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Burada konuşan Bülent Turan, İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi'nin (AREM) kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu, farklı konularla ilgili kitaplar basan, çalışmalar yapan Merkezin, literatür üreten bir kurum haline geldiğini belirtti.
Hazırlanan kitabın, köklü bir geleneğin geleceğe aktarılması olduğunu dile getiren Turan, "Tanıtımını yaptığımız kitap sadece zabıta teşkilatımızla ilgili değil. Aslında tam olarak yaşantımızla ilgili. Bu kitap çalışması sadece zabıta teşkilatımızla ilgili değil, aynı zamanda bizim büyük bir devlet olduğumuzun da bir göstergesi, bir hatırası." ifadesini kullandı.
Turan, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü bir geçmişi, mazisi ve anılarının olduğuna işaret ederek, Cumhuriyet'in 102, Emniyet Teşkilatı'nın 180, Jandarma Teşkilatı'nın 186 ve Zabıta Teşkilatı'nın ise 199 yaşına geldiğini anımsattı.
"Terörsüz Türkiye" sürecinin zorlukları ve riskleri olduğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:
"Yaşanmış acılarımız, risklerimiz, dertlerimiz var. İşe olumsuz taraftan bakmak kolaydır. Eleştirmek, aşağılamak en kolayıdır. Önemli olan faydalı olanı yapmak, riskte olsa doğrunun yanında olmak, ekibini motive etmek, bedeli, riski azaltma gayretinde olmaktır. İstiyoruz ki çocuklarımız terörle ilgili bir gündeme sahibi olmasın. İstiyoruz ki çocuklarımız kardeş kavgası nedir hiç bilmesin. Terör hükmünün eylem kabiliyetinin azalması, bitmesi başka bir şey, toplumsal mutabakatla bu konuyu kapatıyoruz, fesih ediyoruz, yok ediyoruz demek bambaşka bir olay. O yüzden çok daha öte anlamı olan fesih etmenin, kapatmanın arifesindeyiz."
Turan, İçişleri Bakanlığı olarak kolluk faaliyetlerinin yanı sıra Sivil Toplum Genel Müdürlüğü ile Türkiye'deki 1000'den fazla dernekle irtibat kurarak, buralarda yapılan projelere destek olduklarını anlattı.
"Zabıta Teşkilatı ekonomik ve sosyal hayatın önemli bir parçası"
AREM Başkanı Selim Çapar da kitabın hazırlanma sürecine ilişkin bir yılı aşkın süredir akademisyen ve yazarlarla çalıştıklarını belirtti.
Türk Zabıta Teşkilatının modern ismiyle ortaya çıkmadan çok daha önce devlet mekanizmasında yer aldığını, ekonomik ve sosyal hayatın önemli bir parçası olduğunu hatırlatan Çapar, "Zabıta Teşkilatı Tarihi" adlı bu kitabın da teşkilatın gelişimi üzerine odaklandığını aktardı.
Türk Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak da zabıta denince akıllara, şehrin dinamiklerini planlayan, yaşam kalitesini arttırmaya çalışan bir yapının geldiğini kaydetti.
Programda, "Zabıta Olmasaydı Nasıl Bir Hayat Olurdu?" başlığı ile hazırlanan video gösterimi de sunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.