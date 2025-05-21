YTB Başkanı Abdullah Eren, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Çernışov ile bir araya geldi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Birlik Bakanı Oleksiy Çernışov ile görüştü.
Ankara
YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Birlik Bakanı Çernışov ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir otelde bir araya geldi.
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Eren, görüşmede YTB'nin faaliyetlerini anlattı, Ukrayna'ya yönelik çalışmaların altını çizdi.
Diasporalar arası işbirliğinin önemine dikkati çeken Eren, "Dost ülkelerle diaspora deneyimlerimizi paylaşarak, uluslararası işbirliğimizi bu alanda derinleştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Çernışov da görüşmeden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, desteklerinden dolayı YTB'ye teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.