Euro
9.93
Dolar
8.18
BIST 100
1,403.99
Altın
1,773.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ersin Tatar ve Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu yeni bina açılış törenine katılıyor
logo
Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, Avrupa'daki Türk dernek ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

Ömer Olcay   | 29.04.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, Avrupa'daki Türk dernek ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avrupa'da faaliyet gösteren Türk dernek ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerini kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen kabulde, dernek ve STK temsilcilerine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve Başkan Yardımcısı Hadi Turus ile AK Parti İstanbul Milletvekili ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) eski Genel Başkanı Zafer Sırakaya da eşlik etti.

Yurt dışından gelen dernek ve STK temsilcileri arasında şu isimler yer aldı:

"Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, Avrupa Ehl-i Beyt Alevi Federasyonu Başkanı Fuat Mansuroğlu, Almanya Türk Federasyonu Genel Başkanı Şentürk Doğruyol, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Avrupa Direktörü Burhan Sağlam, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Avrupa Genel Başkanı Cahit Kerenciler, Hayrat Vakfı Avrupa Temsilcisi Mehmet Köroğlu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da 379 bin 257 ile günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı
İstanbul'da Kovid-19 vakaları son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı
Bangladeş, Çin ve Rusya'nın Kovid-19 aşılarının ülkedeki üretimine onay verdi
'Test sonucumuz pozitif çıkınca ölüm korkusu oluşmaya başladı'
'Hastaneye ilk gittiğimde bayağı bir korktum'

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, Avrupa'daki Türk dernek ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Avrupa'daki Türk dernek ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, YTB Başkanı Eren ve Almanya'dan gelen STK yöneticilerini kabul etti

THY ortalama 621 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü

AB, aşılanan Amerikalılara sınırlarını açmaya hazırlanıyor

AB, aşılanan Amerikalılara sınırlarını açmaya hazırlanıyor
Bakan Akar: ABD Başkanı'nın sözleri, tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır

Bakan Akar: ABD Başkanı'nın sözleri, tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır
Avrupa'da rüzgar enerjisi hız kesmeyecek

Avrupa'da rüzgar enerjisi hız kesmeyecek