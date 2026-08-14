Türkiye ile Mısır arasında çeşitli belgeler imzalandı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Ferih Salih ile "Ortak Planlama Grubu Toplantı Tutanağı" ve "STA'nın 3 No'lu Menşe Protokolü'nün Tadiline ilişkin Karar"ı imzaladı.