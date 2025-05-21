ECOWAS'ın, Nijerya'daki Dijital Gözlemevi yıllık toplantısı başladı
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu, Altyapı, Enerji ve Dijitalleşme Departmanı aracılığıyla yürüttüğü Dijital Gözlemevi çalışmaları kapsamında Nijerya'da yıllık toplantısını başlattı.
Abuja
Başkent Abuja'da başlayan ve üç gün sürecek toplantıda, ECOWAS üyesi ülkelerden temsilciler bir araya gelerek dijital kalkınma göstergelerini gözden geçirecek ve bölgenin dijital dönüşümde kaydettiği ilerlemeyi değerlendirecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
ECOWAS Altyapı, Enerji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Komisyon Yetkilisi Marie Nde Sene Ahouantchede, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bu yılki toplantının, üye ülkeler tarafından sunulan ulusal dijital göstergelerin gözden geçirilmesi ve doğrulanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Dijital göstergeler arasında siber güvenliğin yeni bir alan olarak eklendiğine dikkati çeken Ahouantchede, bölgesel karar alma süreçlerinde etkinliği artırmanın önemini vurguladı.
Toplantıya katılan üye ülkelere ve ev sahibi Nijerya'ya teşekkür eden Ahouantchede, dijital kalkınmanın izlenmesinde veri temelli stratejilerin önemine işaret etti.
Toplantıya başkanlık eden Nijerya Posta Servisi (NIPOST) İstatistik Departmanı Başkan Yardımcısı Larai Mohammed Agaie ise veri doğruluğunun politika geliştirme ve yenilikçilik açısından temel bir unsur olduğunu kaydetti.
Agaie, katılımcılara işbirliği ve özveri çağrısında bulunarak, "Sunulan verilerin doğruluğunu birlikte sorgulamalı ve raporun güvenilirliğini artırmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.