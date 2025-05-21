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ECOWAS'ın, Nijerya'daki Dijital Gözlemevi yıllık toplantısı başladı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu, Altyapı, Enerji ve Dijitalleşme Departmanı aracılığıyla yürüttüğü Dijital Gözlemevi çalışmaları kapsamında Nijerya'da yıllık toplantısını başlattı.

Adam Abu-bashal  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
ECOWAS'ın, Nijerya'daki Dijital Gözlemevi yıllık toplantısı başladı Fotoğraf: ECOWAS

Abuja

Başkent Abuja'da başlayan ve üç gün sürecek toplantıda, ECOWAS üyesi ülkelerden temsilciler bir araya gelerek dijital kalkınma göstergelerini gözden geçirecek ve bölgenin dijital dönüşümde kaydettiği ilerlemeyi değerlendirecek.

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ECOWAS Altyapı, Enerji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Komisyon Yetkilisi Marie Nde Sene Ahouantchede, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bu yılki toplantının, üye ülkeler tarafından sunulan ulusal dijital göstergelerin gözden geçirilmesi ve doğrulanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Dijital göstergeler arasında siber güvenliğin yeni bir alan olarak eklendiğine dikkati çeken Ahouantchede, bölgesel karar alma süreçlerinde etkinliği artırmanın önemini vurguladı.

Toplantıya katılan üye ülkelere ve ev sahibi Nijerya'ya teşekkür eden Ahouantchede, dijital kalkınmanın izlenmesinde veri temelli stratejilerin önemine işaret etti.

Toplantıya başkanlık eden Nijerya Posta Servisi (NIPOST) İstatistik Departmanı Başkan Yardımcısı Larai Mohammed Agaie ise veri doğruluğunun politika geliştirme ve yenilikçilik açısından temel bir unsur olduğunu kaydetti.

Agaie, katılımcılara işbirliği ve özveri çağrısında bulunarak, "Sunulan verilerin doğruluğunu birlikte sorgulamalı ve raporun güvenilirliğini artırmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

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