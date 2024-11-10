Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Riyad'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımlara göre, Fidan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü.
Fidan, toplantı kapsamında, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile de bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.