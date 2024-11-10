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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Riyad'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Gökhan Çeliker, Can Efesoy  | 10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Riyad'da görüştü

Ankara

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımlara göre, Fidan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü.

Fidan, toplantı kapsamında, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile de bir araya geldi.

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