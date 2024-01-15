Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile ikili ve bölgesel konularla ilgili telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, mevkidaşıyla telefon görüşmesinde Muhammed'i Malezya Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.
İkili ilişkilerin ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede Türkiye-Malezya ilişkilerini daha da geliştirme ve güçlendirme konusunda mutabık kalındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.