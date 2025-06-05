Türkiye, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi üyeliğine seçildi
Türkiye, 2026-2028 dönemi için Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOK) üyeliğine seçildi.
Ankara
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 2026-2028 dönemi ECOSOK üyeliğine seçildiğini duyurdu.
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Üye devletlere verdikleri destek için teşekkürler eden Yıldız, seçilen diğer ülkelere de tebriklerini iletti.
Yıldız, "Küresel kalkınma gündemini ilerletmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bugün yapılan seçimlerde ülkemiz 2026-2028 dönemi BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK) üyeliğine seçildi.— Ahmet Yıldız (@A_Yildiz_) June 4, 2025
Üye Devletlere ülkemize duydukları güven ve verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Seçilen tüm ülkeleri tebrik ediyor, küresel kalkınma gündemini ilerletmek için…
Oylama sonuçlarına göre, "Batı Avrupa ve diğer Devletler" bölümü listesinde 174 oyla seçilen Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Finlandiya ve Norveç yer aldı.
Afrika'dan 4, Asya-Pasifik'ten 4, Doğu Avrupa'dan 3 ve Latin Amerika ile Karayipler'den ise 3 olmak üzere toplam 18 ülke ECOSOK üyeliğine seçildi.
Seçilen ülkeler, 1 Ocak 2026'da göreve başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.