Dolar
30.35
Euro
32.81
Altın
2,027.40
ETH/USDT
2,308.00
BTC/USDT
43,171.00
BIST 100
8,471.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, HÖH Partisi Lideri Mustafa Karadayı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisindeki genel başkanlık görevini devretmek üzere olan Mustafa Karadayı ile bir araya geldi.

Can Efesoy  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, HÖH Partisi Lideri Mustafa Karadayı ile görüştü

Ankara

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Hakan Fidan, Sofya’ya varışında, Hak ve Özgürlükler Hareketi’ndeki genel başkanlık görevini devretmek üzere olan Milletvekili Mustafa Karadayı ile Büyükelçiliğimizin Resmi Konutu'nda bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Fidan ile Karadayı'nın fotoğrafına yer verildi.

Bakanlıktan yapılan bir başka X paylaşımında da Fidan'ın, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin resmi konutunda, HÖH partisinin eş başkan adayları Cevdet Çakırov ve Delyan Peevski ile görüştüğü belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin önünü her alanda biz açtık
Dışişleri Bakanı Fidan, HÖH Partisi Lideri Mustafa Karadayı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret için Bulgaristan'a gitti
"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalandı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, HÖH Partisi Lideri Mustafa Karadayı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, HÖH Partisi Lideri Mustafa Karadayı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret için Bulgaristan'a gitti

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay, Fidan ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ve Başbakan Rama tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ve Başbakan Rama tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan: Uluslararası kamuoyunu, 2 milyon insanın yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum

Dışişleri Bakanı Fidan: Uluslararası kamuoyunu, 2 milyon insanın yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum
Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk'ta Namazgah Camii'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk'ta Namazgah Camii'ni ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet