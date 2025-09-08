Dışişleri Bakanı Fidan, göreve yeni başlayan İngiliz mevkidaşı Cooper'ı tebrik etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Bakan Cooper ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşını göreve başlamasından dolayı tebrik etti.
Türkiye ve İngiltere arasındaki ziyaret takviminin ele alındığı görüşmede, ticaret, savunma ve terörizmle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkilerin gündemindeki konular değerlendirildi.
Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesisine yönelik çalışmalar ve Orta Doğu'daki son durum da ele alındı.