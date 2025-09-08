Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, göreve yeni başlayan İngiliz mevkidaşı Cooper'ı tebrik etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefonda görüştü.

Damla Delialioğlu  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, göreve yeni başlayan İngiliz mevkidaşı Cooper'ı tebrik etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Bakan Cooper ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşını göreve başlamasından dolayı tebrik etti.

Türkiye ve İngiltere arasındaki ziyaret takviminin ele alındığı görüşmede, ticaret, savunma ve terörizmle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkilerin gündemindeki konular değerlendirildi.

Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesisine yönelik çalışmalar ve Orta Doğu'daki son durum da ele alındı.

