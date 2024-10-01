Dolar
34.20
Euro
37.96
Altın
2,653.74
ETH/USDT
2,629.40
BTC/USDT
63,777.00
BIST 100
9,550.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu’na katılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu’na katılıyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Ankara'da Finlandiyalı mevkidaşı Valtonen ile görüştü.

Fidan ayrıca Almanya Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Eş Genel Başkanı ve Federal Milletvekili Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile görüştü
Aşırı yağışlardan kaynaklı olası afet riskine karşı 5 kente araç ve personel sevk edildi
AA ve Polis Akademisi yöneticileri savaş muhabirliği eğitiminin gece kampını ziyaret etti
Türkiye'nin en büyük şantiyesinde deprem konutlarının inşası sürüyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan: Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var

Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta CELAC Dörtlüsü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta CELAC Dörtlüsü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Bakan Fidan: (Filistin konulu BM Güvenlik Konseyi Toplantısı) Gelin hep birlikte adil ve kalıcı bir barış için çalışalım

Bakan Fidan: (Filistin konulu BM Güvenlik Konseyi Toplantısı) Gelin hep birlikte adil ve kalıcı bir barış için çalışalım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet