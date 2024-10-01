Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Ankara'da Finlandiyalı mevkidaşı Valtonen ile görüştü.
Fidan ayrıca Almanya Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Eş Genel Başkanı ve Federal Milletvekili Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
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