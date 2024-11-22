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Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın, Filistin Başbakanı Mustafa ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele aldığını belirtti.

Görüşmede ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların değerlendirildiğini ifade eden kaynaklar, Bakan Fidan'ın, Filistinli gruplar arası uzlaşının önemine değinerek, bu konuda devam eden sürecin Türkiye tarafından desteklendiğini vurguladığını aktardı.


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