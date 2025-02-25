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Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile görüştü.

Tuğba Altun  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile bir araya geldi.

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