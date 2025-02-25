Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.