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Dünya

Aliyev, İran-Azerbaycan ilişkilerine yönelik iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsrail-İran gerginliği bağlamında bazı çevrelerin ve medya temsilcilerinin, ülkesinin İran ile ilişkilerine zarar vermek amacıyla yalan ve asılsız bilgilere dayanan iddialar yaydığını söyledi.

Ruslan Rehimov  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Aliyev, İran-Azerbaycan ilişkilerine yönelik iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, İran'ın yeni atanan büyükelçisi Mücteba Demirçilu'nun güven mektubunu kabul etti.

Aliyev, görüşmede yaptığı konuşmada, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan'ın, tutumunu ilk ifade eden ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Gerginliği kınadığını belirten Aliyev, çatışmalarda hayatını kaybeden İran vatandaşları için bir kez daha taziye dileklerini iletti.

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Aliyev, İran ile İsrail arasında yaşanan gerginlik bağlamında bazı çevrelerin ve medya temsilcilerinin ülkesinin İran ile ilişkilerine zarar vermek amacıyla yalan ve asılsız bilgilere dayanan iddialar yaydığını hatırlattı, ortaya atılan bu iddiaların "tamamen saçmalık" olduğunu ifade etti.

"İran, Azerbaycan topraklarının hiçbir zaman İran'a karşı kullanılamayacağından tam emin"

Büyükelçi Demirçilu de İran'ın üst düzey yöneticilerinin Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerini vurguladı.

Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin dostluk, komşuluk ve kardeşlik temeline dayandığını vurgulayan Demirçilu, İran ile İsrail arasındaki gerginlik sürecinde Azerbaycan'ın sergilediği ilkeli ve kararlı tutumun yüksek takdirle karşılandığını söyledi ve bu nedenle teşekkür etti.

Demirçilu, "İran tarafı da Azerbaycan topraklarının hiçbir zaman İran'a karşı kullanılamayacağından ve Azerbaycan Devletinin buna asla izin vermeyeceğinden tam emindir." dedi.

Büyükelçi Demirçilu, İran ve yabancı ülke vatandaşlarının Azerbaycan'a geçişi konusunda oluşturulan uygun koşullar için de teşekkür etti.

Görüşmede Azerbaycan ile İran arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, insani ve diğer alanlardaki ikili işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin geniş kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

Taraflar, kuzey-güney ulaşım koridorunun geliştirilmesi, Aras Nehri üzerinde inşa edilen ve Ağbend ile Kelale bölgelerini bağlayan kara köprüsünün inşası ile genel olarak Aras ulaşım koridoruna ilişkin konuları da ele aldı.

İsrail'in İran'a saldırıları sırasında Ermenistan basını başta olmak üzere saldırılarda Azerbaycan topraklarının kullanıldığı yönünde haberler yapılmıştı.

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