Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da Afrika ülkelerinden bakanlar ve üst düzey isimlerle görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) iştirak eden Afrika ülkelerinden bakanlar ve üst düzey katılımcılarla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Antalya'da düzenlenen ADF kapsamında Afrika ülkelerinden bakanlar ve üst düzey katılımcılarla görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.