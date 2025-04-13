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Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da Afrika ülkelerinden bakanlar ve üst düzey isimlerle görüştü

Tuğba Altun  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da Afrika ülkelerinden bakanlar ve üst düzey isimlerle görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) iştirak eden Afrika ülkelerinden bakanlar ve üst düzey katılımcılarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Antalya'da düzenlenen ADF kapsamında Afrika ülkelerinden bakanlar ve üst düzey katılımcılarla görüştü.

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