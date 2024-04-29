Dışişleri Bakanı Fidan, Amerikalı mevkidaşı Blinken ile Riyad'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü." ifadesine yer verildi.
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Bakanımız @HakanFidan, Riyad'da, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/cFvbGFXX0A— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 29, 2024