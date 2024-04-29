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Dışişleri Bakanı Fidan, Amerikalı mevkidaşı Blinken ile Riyad'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Amerikalı mevkidaşı Blinken ile Riyad'da görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü." ifadesine yer verildi.

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