Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, resmi temaslarda bulunmak üzere BAE'yi ziyaret eden Bakan Fidan, Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.