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Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Büşranur Koca  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

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