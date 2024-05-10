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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılıyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenecek İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya ve Uşak'ta partisinin il başkanlıkları ile belediye başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Kütahya/11.00/12.00/Uşak/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endeksleri ile mart ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi temaslarda bulunacak.

(Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi Fuar Alanı'nda "Medya ve Bilinç" temasıyla düzenlenecek Devr-i Alem 9. Gençlik Fuarı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'ne Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde devam edilecek. Organizasyonun ikinci günü grekoromen stil madalya ve kota müsabakaları ile kadınlar eleme müsabakaları gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftası, Ankara Keçiörengücü-Altay ve Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/Giresun/17.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 3. Lig play-off 2. tur rövanş maçları oynanacak. Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK, Efeler 09-Anadolu Üniversitesi, Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor ve Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor müsabakaları yapılacak.

(Balıkesir/Aydın/Aydın/Muş/16.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Sigortam Net, Finalspor'u konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-Off Şampiyonluk Etabı ilk maçında Konyaaltı Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşılaşacak.

(Antalya/13.30) (Fotoğraflı)

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