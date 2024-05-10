Dolar
32.28
Euro
34.78
Altın
2,356.74
ETH/USDT
3,028.10
BTC/USDT
62,732.00
BIST 100
10,268.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen "Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüphelinin yakalandığını, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
"Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 230 ekip ve 980 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde operasyonların düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 366 şüphelinin yakalandığını, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini anlattı.

Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza
Sanatçı Haluk Levent, BM toplantısında İsrail yönetimine tepki gösterdi
TCG Nusret Müze Gemisi KKTC'de ziyarete açılacak
Karabük'te dolu etkili oldu

Benzer haberler

"Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı

Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-36" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

"Mahzen-40" operasyonlarında suç örgütü üyesi 127 şüpheli yakalandı

"Mahzen-39" operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi

"Mahzen-39" operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi
Mahzen-38 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı

Mahzen-38 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı
"Narkoçelik-15" operasyonlarında 363 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-15" operasyonlarında 363 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet