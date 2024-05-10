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Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Hamdi Dindirek  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin İncirli-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Duyuruda, "Sefer yapılamayan İncirli-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." bilgisi yer aldı.

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