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Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan ile Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg'in yarınki görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve Gazze'deki katliamın durması için atılması gereken adımlar ele alınacak.

Can Efesoy  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, 13-14 Mayıs'ta Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamında yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklar, Bakan Fidan'ın, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile yarın bir araya geleceğini aktardı.

Schallenberg'in, 13-14 Mayıs'taki Türkiye ziyaretinin, Avusturya ile çok boyutlu ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınmasına imkan sağlayacağını belirten kaynaklar, Fidan ile Schallenberg'in yarınki görüşmesinde, siyasi ilişkilerdeki istikrarın ve üst düzeyli ziyaretlerin teşvikinin değerlendirileceğini ifade etti.

Kaynaklar, görüşmede, ekonomik ilişkiler, güvenlik alanında işbirliği, terörle mücadele ve yasa dışı göç gibi iki ülkenin gündemindeki ortak konuların ele alınacağını aktararak, Avusturya'daki Türk toplumunu ilgilendiren hususlar ve Batı Avrupa'da artan Müslüman karşıtlığı hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağı bilgisini paylaştı.

Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ile iki ülkenin ortak gündemindeki küresel meselelere de odaklanılmasını öngören diplomatik kaynaklar, Türk tarafının, Gazze'de devam eden katliamın durması için atılması gereken adımları gündeme getireceğini ve "Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çağrısını" yineleyeceğini bildirdi.

Kaynaklar, Schallenberg'in, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmesinin planlandığını aktardı.

İkili ilişkiler

Bu yılın Türkiye ve Avusturya arasındaki Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü, İşgücü Anlaşması'nın 60'ıncı yılı olduğuna dikkati çeken kaynaklar, son dönemde Türkiye ve Avusturya ikili ilişkilerinde yakalanan ivmenin memnuniyet verici olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Diplomatik kaynaklar, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 10 Ekim 2023'te Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak, Avusturya'nın başbakan düzeyindeki bu ziyaretinin, 22 yıl aradan sonra gerçekleştiğini ve başarılı geçtiğini belirtti.

Avusturya'nın 2005-2024 döneminde Türkiye'deki yatırımlarının 10,9 milyar dolara ulaştığını anımsatan kaynaklar, Avusturya ortaklı veya sermayeli yaklaşık 1000 firmanın Türkiye'de faaliyet gösterdiği bilgisini paylaştı.

Kaynaklar, Avusturya'da, Türkiye'den göç etmiş ailelere mensup yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığına işaret ederek, "Avusturya veya Türkiye vatandaşı olan bu kimselerin sahip olduğu işletme sayısı 12 bini aşmış olup, işletmelerin toplam yıllık cirosunun 1 milyar avro civarında olduğu değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

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