Dolar
19.49
Euro
21.46
Altın
2,046.03
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,484.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan The Economist dergisine tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "O (derginin) kapağın içinde tabii nokta nokta 'Erdoğan gitmelidir' diyor, 'Erdoğan gitsin, gitmelidir' diyor. Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Sümeyye Dilara Dinçer, Mustafa Deveci  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan The Economist dergisine tepki

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, The Economist dergisinin Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri için, "Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde konuştu.

The Economist'in "2023'ün En Önemli Seçimi" kapağıyla çıkan son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" ifadeleriyle hedef alıp görevden gitmesini savunan dosyasına değinen Bakan Çavuşoğlu, "O kapağın içinde tabii nokta nokta 'Erdoğan gitmelidir' diyor, 'Erdoğan gitsin, gitmelidir' diyor. Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar. Erdoğan niye gitsin? Sana ne zararı var? İngiltere'ye ne zararı var?" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Bugün Erdoğan olmasaydı bugün dünya, gıda krizi yaşayacaktı. Bugün Türkiye olmasa Avrupa'nın güvenliği tehlikededir. Neden bir ülkenin iç siyasetine müdahale ediyorsunuz? Almanya neden Yüksek Seçim Kurulu'ndan izin aldığımız noktalarda sandık açmamıza izin vermedi? Bunların hepsi müdahale etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Tepki için makalesini geri çekti

Economist'in bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere kendisinin de bir makalesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Şimdi makalemi geri çekiyorum. Böyle Türkiye'nin hadsiz bir şekilde iç işlerine karışanlarla bizim bir işimiz olmaz. Ama 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecektir." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Batı basınının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayınlarına tepki
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan The Economist dergisine tepki
Bakan Akar: Tahıl girişimine ilişkin teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zarureti ortaya çıktı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Sivas'ta tanıtıldı
Bakan Ersoy: Deprem bölgesindeki oteller için orta vadeli bir finansman çalışması da yapıyoruz

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Batı basınının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayınlarına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Batı basınının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayınlarına tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan The Economist dergisine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordu'da yapımına başladığımız 914 yataklı şehir hastanesini seneye tamamlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda enflasyon farkı ve refah payıyla çalışan ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda enflasyon farkı ve refah payıyla çalışan ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son 40 günde hayata geçirilen projelere ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son 40 günde hayata geçirilen projelere ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Teşekkürler Rize" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Teşekkürler Rize" paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet