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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler torbalarla taşındı." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı" iddiasını yalanladı

Ankara

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu videoda görülen tırda iddia edildiği gibi "ceset torbaları" değil, deprem zamanında sivil toplum kuruluşları ve bağışçılar tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bağış yoluyla deprem bölgesine gönderilen kamp çadırlarının taşındığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerin İskenderun'da değil, Samandağ ilçesinin Atatürk Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda kaydedildiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, '6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler torbalarla taşındı.' iddiası doğru değildir. Samandağ'ı da etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın naaşları aile ve yakınlarına teslim edilerek defin işlemleri gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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