Dolar
41.59
Euro
48.87
Altın
3,809.07
ETH/USDT
4,150.50
BTC/USDT
112,820.00
BIST 100
10,967.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko oyuncuları Onuralp Bitim, Talen Horton-Tucker ve Mikael Jantunen, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Deprem günü açacağı atölyesi yıkılan ahşap ustası Kültür ve Sanat Çarşısı'nda moral buldu

Hatay'da 6 Şubat 2023'te açmayı planladığı atölyesi depremde yıkılan ahşap işleme sanatçısı İsmail Demirel, Kültür ve Sanat Çarşısı'nda tahsis edilen iş yerinde çocuklar için el emeği yapbozlar tasarlıyor.

Mehmet Bayrak  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Deprem günü açacağı atölyesi yıkılan ahşap ustası Kültür ve Sanat Çarşısı'nda moral buldu Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Grafik tasarım işiyle uğraşırken 2009'da tanıştığı ahşap işleme sanatında zamanla ustalaşan 55 yaşındaki Demirel, yapbozlarını profesyonel ortamda yapmak için Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde atölye kurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Demirel'in hayali, iş yerini açmayı planladığı 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yarım kaldı.

Atölyesi ağır hasar görmesi nedeniyle yıkılan Demirel, afetzede üreticilerin desteklenmesi için Hatay Valiliği ile AFAD koordinasyonunda geçen yıl Defne ilçesinde kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda iş yeri sahibi olabilmek için başvuruda bulundu.

Bilgisayar çizimlerini ahşaba yapıştırıyor

Başvurusunun olumlu sonuçlanmasıyla 9 ay önce yeni atölyesine kavuşan Demirel, bilgisayarda yaptığı çizimlerin çıktılarını ahşap malzemeye yapıştırıyor.

Demirel, malzemeyi makine yardımıyla keserek at, aslan, kedi, köpek, kuğu, araba ve gitar şeklindeki yapbozlara dönüştürüp satışa sunuyor.

Özellikle çocukların ilgi gösterdiği ahşap yapbozlar, boyayla renklendirilebiliyor, ev ve iş yerlerinde süs eşyası olarak kullanılabiliyor.

"Yapbozlarla çocukları mutlu ediyoruz"

İsmail Demirel, AA muhabirine, iç ve dış dekorunu tamamladığı atölyesini açamadan deprem nedeniyle kaybettiğini söyledi.

Çalışmalarında kayın, okaliptus, dut ve ıhlamur ağaçlarının parçalarını kullandığını belirten Demirel, "El işçiliğiyle, anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerine hem ayakta durabilen hem de boyanabilir ahşap yapbozlar hazırlıyoruz. Yapbozlarla çocukları mutlu ediyoruz. Bizlere motivasyon, çocuklara da beceri kaynağı oluyor." dedi.

Demirel, atölyesine gelen çocukların ahşap yapbozları boyayarak keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.

Ürünlerini yurt dışına da ulaştırmak istediğini söyleyen Demirel, "Bu ürünler yurt dışında talep görüyor. Bununla ilgili araştırmalar yaptık. İnternet sitesi oluşturuyoruz, kurulum aşamasındayız. Yol alabilirsek gücümüzün yettiği kadar ahşap yapboz üretimi yapıp yurt içi ve dışına satmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan 2 jandarma için taziye mesajı
Bilecik'teki barajların su seviyesinin düşmesi ürünlerde verim kaybına neden oldu
500 Bin Sosyal Konut Projesi için hazırlıklar tamamlandı
Büyükşehirlerde Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları yaygınlaştırılacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kapısıdır

Benzer haberler

Deprem günü açacağı atölyesi yıkılan ahşap ustası Kültür ve Sanat Çarşısı'nda moral buldu

Deprem günü açacağı atölyesi yıkılan ahşap ustası Kültür ve Sanat Çarşısı'nda moral buldu

Hatay'daki Tell Kurdu Höyük'te 7 bin yıllık insan ayak izleri bulundu

Öğrencilerin ödüllü çözümü binaların depreme direncini artıracak

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4 ve 4,5 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi

Kütahya'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4 ve 4,5 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi
Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu hendek açılarak inceleniyor

Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu hendek açılarak inceleniyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet