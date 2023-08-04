Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,827.90
BTC/USDT
29,010.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Depremlerden etkilenen Pazarcık'ta ağır hasarlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Gökhan Çalı, İzzet Mazı  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Depremlerden etkilenen Pazarcık'ta ağır hasarlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

Kahramanmaraş

İlçe merkezinde üç bloktan oluşan Belman Sitesi'ndeki 12 katlı binanın yıkımı 130 kilogram dinamit ve 1550 kapsül yardımıyla gerçekleştirildi.

Daireye yerleştirilen dinamitler güvenlik önlemlerinin ardından uzman ekiplerce patlatıldı.

Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Mehmet Güler, gazetecilere, uzun zamandır yurt dışı ve içinde 45 projeyi başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Dinamit kullanılarak gerçekleştirilen yıkımlarda betonun çok hızlı bir şekilde birbirinden ayrıştığını ve zamandan çok fazla tasarruf edildiğini anlatan Güler şunları kaydetti:

"Burada başarılı olmamızın sebebi, üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bize bilgi vermeleri ve destek olmaları. 6 Şubat'taki depremlerden sonra Türkiye'de binlerce bina yıkılmayı ve yeniden yapılmayı bekliyor. 6 aydır makinelerle yıkım konusunda hızlı bir yol alındı. Devletin aldığı kararla hızlı bir şekilde yıkımların, patlayıcı madde kullanılarak kontrollü bir şekilde yapılması istendi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı
Depremlerden etkilenen Pazarcık'ta ağır hasarlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
Amasya'da bir restoranda serçeler müşterilerin yemeklerine ortak oluyor
"Cami market" ile çocukların sayısı ikiye katlandı
Afyonkarahisar'da 65 dekarlık tarım arazisi yangında zarar gördü

Benzer haberler

Depremlerden etkilenen Pazarcık'ta ağır hasarlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

Depremlerden etkilenen Pazarcık'ta ağır hasarlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti

Kahramanmaraş'ta afetzede öğrenciler için robotik kodlama atölyesi açıldı

Kahramanmaraş'ta afetzede öğrenciler için robotik kodlama atölyesi açıldı
Şanlıurfa'da 2 ayda 8 bin 800 ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlanacak

Şanlıurfa'da 2 ayda 8 bin 800 ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlanacak
Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşası sürüyor

Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşası sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet