Dolar
39.77
Euro
46.65
Altın
3,343.16
ETH/USDT
2,487.30
BTC/USDT
107,812.00
BIST 100
9,426.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da deprem konutları ve iş yerlerinin yapımı sürüyor

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte 35 bin 500 deprem konutunun hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Okan Coşkun  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Malatya'da deprem konutları ve iş yerlerinin yapımı sürüyor

Malatya

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kuluncak ilçesini ziyaret eden Yavuz, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, depremin ardından kenti ayağa kaldırmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Kalıcı konutların yanında sosyal alanlar da yaptıklarını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 103 bine yakın konut ve iş yeri inşa ediyoruz. Kırsalda ise 984 farklı lokasyonda 16 bin 500 civarında kırsal konutun yapımı devam etmektedir. Sadece binalar değil, elektrik, altyapı ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte topyekun bir kalkınma hedefleniyor. Bugüne kadar 35 bin 500 hak sahibi için kura çekimi gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçte 65 bin hak sahibi için daha kura çekimi yapılacak. Toplamda 103 bin konut ve iş yeri inşa etmeyi hedefliyoruz. Nihai amacımız, 81 bin 300 hak sahibinin tamamının konutlarına kavuşmasını sağlamak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da deprem konutları ve iş yerlerinin yapımı sürüyor
İstanbul'da kişisel müzik cihazlarıyla çevreyi rahatsız edenlere para cezası uygulanacak
Nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 98 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
DMM'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hac faaliyetine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Malatya'da deprem konutları ve iş yerlerinin yapımı sürüyor

Malatya'da deprem konutları ve iş yerlerinin yapımı sürüyor

Kütahya'da tüp satılan iş yerindeki patlamada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı

İstanbul'da 798 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek

Malatya'da deprem konutlarındaki atık sular arıtılarak tarımsal sulamada kullanılacak

Malatya'da deprem konutlarındaki atık sular arıtılarak tarımsal sulamada kullanılacak
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini satışa sunacak

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini satışa sunacak
Malatya'da Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi Destek Binası açıldı

Malatya'da Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi Destek Binası açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet