Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisine ilişkin paylaşım
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisine ilişkin, "Büyük Zafer'in coşkusunu ve heyecanını, gökyüzüne yansıyan kırmızı beyaz renklerle bir kez daha yaşadık." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1200 drone ile gerçekleştirilen ışık gösterisi 100. Yıl Marşı eşliğinde Ankara semalarına yansıdı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 30, 2023
Büyük Zafer'in coşkusunu ve heyecanını gökyüzüne yansıyan… pic.twitter.com/KwPZNxTyIR
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisinin 100. Yıl Marşı eşliğinde Ankara semalarına yansıdığını belirterek, "Büyük Zafer'in coşkusunu ve heyecanını gökyüzüne yansıyan kırmızı beyaz renklerle bir kez daha yaşadık." ifadesine yer verdi.
Altun'un paylaşımında, 100. Yıl Marşı eşliğinde 1200 dronla yapılan ışık gösterisinin bulunduğu video da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.