Dünya

The Telegraph gazetesi: Çin, Rusya'ya insansız hava araçları üretiminde kritik parçalar sağlıyor

İngiliz The Telegraph gazetesi, Çinli şirketlerin 2023-2024'te Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) üretiminde kullanılan parça ve malzemeler sağladığını iddia etti.

Dilara Karataş  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
The Telegraph gazetesi: Çin, Rusya'ya insansız hava araçları üretiminde kritik parçalar sağlıyor

Ankara

Gazetenin küresel ticaret kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, 2023-2024 döneminde Çin merkezli şirketler Rusya'nın İHA üreten ve yaptırım altında bulunan firmalarına doğrudan en az 47 milyon sterlin değerinde parça ve malzeme tedarik etti.

Gönderilen parça ve malzemeler arasında uçak motoru, mikroçip, metal alaşım, kamera lensi, fiberglas ve karbon fiber gibi bileşenler bulunuyor.

Bu sevkiyatların yaklaşık dörtte biri, İran yapımı "Shahed" İHA ile bağlantılı Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Alabuga bölgesinde faaliyet gösteren ve yaptırım uygulanan Rus firmalarına gönderildi.

Gazete, toplamda 97 Çinli tedarikçiyi belirledi.

Ukrayna ordusundan bir hava savunma pilotu, isminin gizli tutulması koşuluyla yaptığı açıklamada, "Sürekli Çin'den gelen devre kartları ve çipler buluyoruz, çok net bir şekilde Çin menşeli." dedi.

Pilot, "Bazılarında üretici ve marka bilgileri var. Çin karakterleriyle yazılmış olanları gördüm." ifadelerini kullandı.

ABD, 2024'te Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı "Garpiya" model uzun menzilli İHA yapımı ve sevkiyatında rol oynamakla suçladığı iki Çinli firmaya yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

İHA'ların, Ukrayna'nın kritik altyapısını tahrip ettiği ve "kitlesel kayıplara" yol açtığı savunulan açıklamada, bunların üretiminde Çinli şirketlerin katkısı olduğu ileri sürülmüştü.

Öte yandan Çin, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin ihracatını sıkı şekilde kontrol ettiğini savunuyor.


