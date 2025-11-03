Dolar
42.06
Euro
48.48
Altın
3,997.45
ETH/USDT
3,706.30
BTC/USDT
107,216.00
BIST 100
11,123.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan: ABD İHA'ları hava sahamızı ihlal ediyor

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, hava sahalarının ABD'ye ait insansız hava araçları (İHA) tarafından ihlal edildiğini belirterek, bunların Pakistan toprakları üzerinden geldiğini savundu.

Aybüke İnal Kamacı  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Afganistan: ABD İHA'ları hava sahamızı ihlal ediyor

Ankara

Mücahid, Tolo News'e yaptığı açıklamada, İstanbul'daki görüşmelerde, Pakistan'ın Afganistan topraklarının kendilerine karşı kullanılmamasını talep ettiğini, aynı şekilde kendilerinin de Pakistan topraklarının ve hava sahasının Afganistan'a karşı kullanılmamasını istediklerini anlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Doğrusu Amerikan dronları, Afganistan semalarında faaliyet gösteriyor, Pakistan hava sahasından geçip hava sahamızı ihlal ediyorlar." diyen Mücahid, Pakistan'dan bunu engellemesini istediklerini söyledi.

Mücahid, Afganistan ile Pakistan arasında Doha ve İstanbul'daki görüşmelerde çözülemeyen tek sorunun Pakistan Talibanı (TTP) olduğunu belirterek, İslamabad yönetiminin Afganistan yönetiminden Pakistan içindeki TTP faaliyetini kontrol etmesini istediğini, bu talebin Kabil'in yetki alanının dışında olduğunu ifade etti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geri almayı planladığı Bagram Hava Üssü'ne ilişkin olarak da Mücahid, üssü kontrol etme hırsları olan veya bir zamanlar Afganistan ile çatışan belli oluşumların, baskı ve provokasyonla bölgede istikrarsızlık yaratma arayışında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25-30 Ekim tarihlerinde bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kağıthane'de trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletliye para cezası
Kocaeli'de çöken apartman ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor
İzmir'de kentsel dönüşüm hak sahiplerinden Büyükşehir Belediyesine kira tepkisi
Minibüste başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 4 sanığa hapis istemi
Ahmet Özer'in "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada mütalaa

Benzer haberler

Afganistan: ABD İHA'ları hava sahamızı ihlal ediyor

Afganistan: ABD İHA'ları hava sahamızı ihlal ediyor

New York'ta Demokrat aday Memdani'nin favori olduğu seçimler yarın yapılacak

Trump'ın nükleer silah testlerini başlatma kararı radyoaktif kirlenmeyi gündeme getirdi

Rus uzmanlar, Rusya'nın yeni füze sistemlerini test etmesinin ABD'ye karşı güçlü mesaj olduğu görüşünde

Rus uzmanlar, Rusya'nın yeni füze sistemlerini test etmesinin ABD'ye karşı güçlü mesaj olduğu görüşünde
Beyaz Saray, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı

Beyaz Saray, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı
Kız öğrenciler, geliştirdikleri projelerle imam hatip geleneğini teknolojiyle buluşturuyor

Kız öğrenciler, geliştirdikleri projelerle imam hatip geleneğini teknolojiyle buluşturuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet