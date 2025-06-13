Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 273 bini aştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Aralık 2024'ten bugüne Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısının 273 bini aştığını bildirdi.
Ankara
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