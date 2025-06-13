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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 273 bini aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Aralık 2024'ten bugüne Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısının 273 bini aştığını bildirdi.

Harun Kutbe  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 273 bini aştı Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Ankara

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