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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Önk'ün ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Önk'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Mehmet Tosun  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Önk'ün ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Önk'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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