Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Önk'ün ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Önk'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
- Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolculuğuna uğurlandı
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Önk'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.