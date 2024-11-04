Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tenisçi Zeynep Sönmez'e tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçi Zeynep Sönmez'i kutladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Meksika’da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası Şampiyonu olan millî tenisçimiz Zeynep Sönmez’i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum. 🇹🇷— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 4, 2024
"Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.