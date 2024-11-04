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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tenisçi Zeynep Sönmez'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçi Zeynep Sönmez'i kutladı.

Ümit Türk  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tenisçi Zeynep Sönmez'e tebrik

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tenisçi Zeynep Sönmez'e tebrik

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