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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planı'nın titizlikle uygulanmasında tüm kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve milletin her ferdinin gerekli hassasiyeti göstereceğine yürekten inandığını ifade etti.

Başak Akbulut Yazar  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planı paylaşımı

İstanbul

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planı'nın hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Planın titizlikle uygulanmasında devletimizin tüm kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarımızın ve milletimizin her bir ferdinin gerekli hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi yüceltme ve güçlendirme mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede en büyük devrimi, 2012 yılında çıkardıkları 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu ile yaptıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Marjinal grupların ve sapkın akımların istismar malzemesi haline gelen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin, kadınların hakları ve onlara yönelik şiddetle mücadeleye en küçük bir olumsuz etkisi olmamıştır. Çünkü mücadelenin asıl somut araçları, 6284 sayılı Kanun başta olmak üzere hukukumuza derç ettiğimiz mevzuat ile zihinlerde gerçekleştirdiğimiz dönüşümdür. Gelenek-göreneklerimizin arkasına saklanarak kadınları ezen, onları hor-hakir gören taassupla da kararlı bir mücadele yürüttük." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı" için yürüttükleri çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Elbette kanunun mahiyetinde ve uygulanmasında sorunlar varsa çözecek, eksikler varsa giderecek, daha da güçlendirilmesi gereken unsurlar varsa gereğini mutlaka yapacağız. Nitekim bu amaçla mevzuatımızı sürekli geliştiriyoruz, yeniliyoruz. Bu çerçevede, 2006 yılında yayımladığımız çocuk ve kadınlara yönelik şiddete ve cinayetlere karşı alınacak tedbirlerle ilgili genelgeyi, bugün yayımladığımız yeni bir genelgeyle güncelledik. Yeni genelgemizle kurduğumuz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunun da Türkiye Yüzyılı'na yakışır çalışmalar yürüteceğine inanıyorum. Kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla tam bir dayanışma içinde mücadele ederek, Allah'ın izniyle 'şiddetsiz bir Türkiye'yi' inşa edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planı'nın adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik başlıklarında 5 ana hedefi, 66 alt hedefi ve 218 faaliyet başlığı bulunduğuna ilişkin bilgilendirme de yer aldı.

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