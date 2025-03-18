Dolar
36.68
Euro
40.18
Altın
3,034.46
ETH/USDT
1,903.90
BTC/USDT
81,993.00
BIST 100
10,802.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Ramazan 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve huzurevi sakinleri ile ülke genelinden gelen yaşlıların katıldığı iftara sürpriz ziyarette bulundu.

Yıldız Nevin Kasım  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret

Ankara

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Devlet Konukevi'nde "Vefa İftarı" programı düzenlendi.

18.03.2025

Basına kapalı gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle yaptığı iftarın ardından, Devlet Konukevi'ne gelerek, yaşlılara sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından yaşlılarla samimi ve sıcak sohbet gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı iftar programında, 75 yaşındaki Hafız Abdülkadir Sağlam tarafından Kuran'ı Kerim okundu.

Yaşlıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürprizi ve Emine Erdoğan'ın ilgisi dolayısıyla memnuniyetlerini ilettiği programda, dedesi Çanakkale şehidi, eşi ve damadı da 15 Temmuz şehidi olan Vehibe Sayın da hikayesini paylaştı.

Emine Erdoğan'dan Vefa İftarı paylaşımı

Öte yandan, Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle değerli büyükleri, Milletin Evi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asırlık çınarlarımızla, rahmet dolu Ramazan ayının manevi huzurunu paylaşarak hasbihal ettik, hasret giderdik. Bu anlamlı akşamı ziyaretleriyle taçlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çok şükür ki evlerimizin ve kalplerimizin baş köşesinin, her zaman büyüklerimize ait olduğu bir kültürümüz var. Onların öğütleri, hayat yolumuzun pusulası, duaları dayanağımız. Unutmamalıyız ki yaşlılarımıza yardımcı olmak, bakımlarını üstlenmek ve onlara karşı hürmeti elden bırakmamak kulluk vazifemizdir. Bu özel buluşma vesilesiyle tüm kıymetli büyüklerimizin Ramazan-ı Şerifi'ni kutluyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret
KKTC'den, Kıbrıs'ta resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için "egemen eşitlik" şartı
Bakan Tunç: Filistinli kardeşlerimizin hakkını her platformda Türkiye olarak savunmaya devam edeceğiz
İstanbul'da "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Milletin birliğine kastedenler devletin demir yumruğunu ensesinde görecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 kuşak bir arada yaşayan ailelerle iftar yaptı

Bakan Yerlikaya: Milletin birliğine kastedenler devletin demir yumruğunu ensesinde görecek

Emine Erdoğan: Katil İsrail Filistin topraklarında masumları hedef almaya devam ediyor

Emine Erdoğan: Katil İsrail Filistin topraklarında masumları hedef almaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist rejim, masumların kanından beslenen terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist rejim, masumların kanından beslenen terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki hiçbir silah vatan sevgisine galip gelemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki hiçbir silah vatan sevgisine galip gelemez
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet