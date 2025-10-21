Dolar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Başarır'a 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a 19 Ekim'de partisinin Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cemil Murat Budak  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim'de Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'nı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.

Aydın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu da belirtti.

